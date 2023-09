Rechters vinden dat overheid derdelanders toch moet opvangen

Zogeheten derdelanders uit Oekraïne hebben wel degelijk recht op bescherming in Nederland. Dat heeft de rechtbank Den Haag vrijdag bepaald in twee zaken, die in Amsterdam plaatsvonden. In drie andere zaken waren rechters deze week tot hetzelfde oordeel gekomen, maar andere rechters vonden juist dat Nederland de bescherming wel degelijk mag stoppen.

Derdelanders zijn mensen die vanuit andere landen naar Oekraïne waren verhuisd om daar te werken of te studeren. Toen Rusland het land binnenviel, sloegen zij ook op de vlucht. Zij kregen in de gehele Europese Unie, en dus ook in Nederland, dezelfde bescherming en dezelfde rechten als Oekraïners. In Nederland zou het om naar schatting 2900 mensen gaan. Het kabinet wil dat de vluchtelingen maandag hun recht op bescherming en opvang kwijtraken. Dan moeten ze ook de gemeentelijke opvanglocaties of gastgezinnen verlaten. Wie geen asiel aanvraagt, moet binnen 28 dagen vertrekken uit Nederland.

De rechtbank zegt vrijdag dat Europese ministers samen hebben besloten om de vluchtelingen te beschermen. Die bescherming geldt totdat Europa besluit dat dat niet meer zo is. Nederland mag dat niet tussentijds en op eigen houtje stoppen.

Zowel de Staat als vluchtelingen hebben aangekondigd dat ze in hoger beroep gaan tegen eerdere uitspraken. De Raad van State kan die zaken echter niet meer voor maandag behandelen.