Verdachten van bedreiging schrijver Pim Lammers staan terecht

Drie mannen en twee vrouwen staan vrijdagmiddag terecht vanwege bedreiging en belediging van schrijver Pim Lammers. De zaak dient bij de politierechter van de rechtbank in Utrecht. Lammers legde in februari zijn opdracht voor de Kinderboekenweek neer omdat hij doodsbedreigingen had ontvangen.

De bedreigingen volgden na onlineaanvallen op de auteur vanwege een verhaal voor volwassenen dat hij bijna tien jaar geleden schreef, over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. De ophef ontstond nadat een christelijke lobbygroep, presentatrice Monique Smit en model Kim Feenstra online een paar zinnen uit het verhaal hadden gedeeld.

Lammers las het gedicht dat hij had geschreven voor de Kinderboekenweek, over de liefde van ouders voor hun kinderen, uiteindelijk voor op het Boekenbal begin maart.

De politie stelde vanaf het begin deze zaak “zeer serieus te nemen: bedreiging is een ernstig en strafbaar feit. Het vrije woord is een groot goed dat wij willen en moeten beschermen en bewaken”. De verdachten komen uit Hoevelaken, Kaatsheuvel, Venlo (twee) en Amsterdam.