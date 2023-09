Annabel Nanninga nummer twee op lijst Kamerverkiezingen JA21

Medeoprichter Annabel Nanninga van JA21 wordt de nummer twee op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Joost Eerdmans wordt zoals verwacht lijsttrekker, zo werd zaterdag bevestigd tijdens een campagnebijeenkomst in Amersfoort. Het was al bekend dat Nanninga de Tweede Kamer in wil en dat heeft tot veel onrust geleid in de partij. Critici vonden haar kandidatuur ongepast, omdat ze nu fractieleider is in de Eerste Kamer en in de Amsterdamse gemeenteraad.

Gemeenteraadslid Simon Ceulemans van Leefbaar Rotterdam – waarvoor Eerdmans wethouder is geweest – krijgt de derde plek op de kieslijst. Ook de rest van de top tien bestaat voornamelijk uit gemeentelijke en provinciale politici. Onder hen zijn de fractievoorzitters van JA21 in Gelderland, Friesland, Limburg en Noord-Holland. De kandidaten zijn gekozen uit 120 sollicitanten.

Nanninga wordt ook campagneleider. Ze wil haar functies in de Eerste Kamer en Amsterdamse gemeenteraad opgeven als ze in de Tweede Kamer komt.

Eerdmans spreekt van een lijst “om zeer trots” op te zijn. “Vertrouwd en vernieuwing door elkaar, alle lagen en uit elke provincie”, licht hij toe.

JA21 kijkt terug op een onrustige zomer. Vrijdag mondde dat uit in het vertrek van de Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink naar de BoerBurgerBeweging (BBB). Kort na de val van het kabinet bedankten de politici al voor een plek op de lijst van JA21. Zij waren ontevreden over de koers van de partij en vonden dat te veel macht geconcentreerd lag bij enkele personen. JA21 is in 2020 opgericht door Eerdmans en Nanninga nadat zij Forum voor Democratie hadden verlaten.

Vorige week stapten zes prominente leden uit de partij, onder wie Europarlementariƫrs Rob Roos en Rob Rooken. Zij hadden stevige kritiek op de partijtop, specifiek gericht op Nanninga.

“Wij geven nooit op”, aldus Nanninga. Ze denkt dat verkiezingswinst nog steeds mogelijk is. “Ik zie het als mijn plicht om verantwoordelijkheid te nemen als het even moeilijk is.”

In de recentste peiling van I&O Research van augustus staat JA21 virtueel op drie zetels. Dat is precies de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, maar een halvering vergeleken met de peiling een maand eerder. De onderzoekers zien dat JA21 concurrentie ondervindt van Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij die Kamerlid Pieter Omtzigt onlangs oprichtte. Nanninga wil niet zeggen hoeveel zetels ze wil behalen, behalve dat ze wil inzetten op zetelgroei.