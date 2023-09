VNG: neem geen onomkeerbare besluiten inzake derdelanders

“Gemeenten, neem geen onomkeerbare besluiten inzake derdelanders”. Dat adviseert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van de spoeduitspraak van de Raad van State (RvS). Die bepaalde vrijdagavond dat een zogenoemde derdelander uit Oekraïne, die zijn recht op bescherming maandag dreigde kwijt te raken, voorlopig in de opvang mag blijven.

“De VNG volgt nauwgezet het verdere proces en blijft bij het Rijk aandringen op de duidelijkheid, uitvoerbaarheid en juridische houdbaarheid van regelgeving. Als gemeenten blijven we betrokken bij deze mensen die nu al meer dan een jaar inwoner van onze gemeenten zijn, en staan voor een zorgvuldig proces,” aldus de vereniging in een reactie op de uitspraak van de Raad van State.

De Raad van State kwam vrijdagavond met een kort van tevoren aangekondigde spoeduitspraak over een individuele derdelander. Die mag in de opvang blijven in afwachting van een inhoudelijk oordeel. De uitspraak betreft een individueel geval, maar is volgens de hoogste bestuursrechter “richtinggevend” voor andere derdelanders.

Derdelanders zijn buitenlanders die zich in Oekraïne bevonden op het moment dat de Russische inval begon en besloten Oekraïne te ontvluchten.