VNG vraagt parlement in petitie: laat Nederland niet stilvallen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept de Tweede en Eerste Kamer op om Nederland niet te laten “stilvallen” nu het kabinet demissionair is. In een petitie vraagt de vereniging de parlementsleden namens alle 342 gemeenten om “op cruciale terreinen niet te wachten op een nieuwe regering, maar dóór te gaan met de behandeling van noodzakelijke wet- en regelgeving”.

Het is voor het eerst dat de VNG zelf met een petitie komt, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door EenVandaag. “De urgentie van wat er nu speelt is heel groot”, licht VNG-voorzitter Sharon Dijksma de keuze voor het middel toe. “De val van het kabinet haalt de vaart uit alle dossiers en zelf hebben we geen financiële reserves meer om veel stappen te kunnen zetten die nodig zijn. Dat maakt de situatie voor lokale overheden nijpend.”

Op woensdag 12 september bepaalt de Tweede Kamer welke onderwerpen controversieel worden verklaard, oftewel: welke dossiers worden doorgeschoven naar een volgend kabinet. De Kamer stemt dan over lijsten die komende week worden samengesteld door de verschillende Tweede Kamercommissies, zoals die voor Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.

Maar volgens de VNG spelen er grote maatschappelijke vraagstukken die niet kunnen wachten. “Het kabinet is demissionair, maar onze inwoners en hun problemen zijn dat niet”, zegt voorzitter Dijksma, die ook burgemeester van Utrecht is.

De thema’s die de vereniging vooral urgent vindt, zijn het tekort aan betaalbare woningen, de toenemende armoede, wachtlijsten in de jeugdzorg, de energietransitie en spreidingswet. Eerder riep ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de Tweede Kamer al op om die laatste wet, bedoeld om asielzoekers evenredig over gemeenten te verdelen, niet controversieel te verklaren.

“Het parlement beslist over de vraag of het wetgeving die nodig is om de problemen op te lossen, daadwerkelijk nog gaat behandelen”, zegt Dijksma. “Wij als VNG doen een oproep aan het parlement: ga alsjeblieft op die belangrijke onderwerpen gewoon door met je werk.”