Arrestatieteam pakt man met mes op in huis bij Brabantse markt

De politie heeft in Son een man aangehouden die vanuit het raam van een woning met een mes aan het zwaaien was. Het incident gebeurde in een straat in het centrum van het Brabantse dorp, waar op dat moment een jaarmarkt bezig was. Een deel van de braderie werd tijdens de politieactie afgezet, laat een woordvoerder van de politie weten.

Het lukte niet meteen om de man tot overgave te dwingen. “Helaas” moest daarvoor een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies worden ingeschakeld, meldt de politie op X, voorheen Twitter. Uiteindelijk is de man in zijn woning aangehouden. Hij raakte daarbij lichtgewond. Hij is naar een ziekenhuis overgebracht.

Waarom de man aan het schreeuwen was en met een mes zwaaide, is nog niet bekend. Hij wordt verdacht van bedreiging, zegt de politiewoordvoerder. Volgens de politie zijn bezoekers van de jaarmarkt niet in gevaar geweest.