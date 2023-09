Celstraf voor zeden- en geweldsmisdrijven Haagse kunstenaar

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag de 36-jarige Julian A. veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De Haagse kunstenaar is schuldig bevonden aan aanranding, verkrachting en mishandeling. De rechtbank sprak A. van een deel van de in totaal zeven beschuldigingen vrij, wegens gebrek aan bewijs.

Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel tegen de man geĆ«ist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Bij de onderbouwing van die eis kenschetste de officier van justitie de zaak als “MeToo in de kunstwereld”. Volgens A.’s advocaat is er sprake van “een hetze” en “rancune en kinnesinne”. Hij had de rechtbank integrale vrijspraak gevraagd.

Tijdens zijn proces heeft A. de meeste beschuldigingen ontkend of zei hij zich de gebeurtenissen niet goed te kunnen herinneren. De feiten speelden zich af tussen 2013 en 2018, een tijd waarin A. veel drank en drugs gebruikte. De rechtbank beoordeelde sommige verklaringen van hem als “ongeloofwaardig”. De mishandeling betrof bij herhaling uitgeoefend geweld op een (ex-)vriendin. A. heeft dit bekend.

Voor de beschuldigingen waarvan hij is vrijgesproken, waaronder verkrachting en aanranding, ontbrak volgens de rechtbank het bewijs dat de aangiftes van de slachtoffers kon ondersteunen. Het beeld dat uit de strafzaak over A. is ontstaan, is dat van “een dominante man die zich onder invloed van drank en drugs in de eerste plaats bekommerde om wat hij zelf wilde”, aldus de rechtbank.