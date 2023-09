Halsema over ‘schokkende’ ontgroening: nog lange weg te gaan

Het wangedrag tijdens de ontgroening van een dispuut van de Amsterdamse studentenvereniging L.A.N.X is een nieuw voorbeeld van een “hardnekkig probleem”, dat zich voordoet onder studentenverenigingen. Dat laat burgemeester Femke Halsema van Amsterdam in een reactie weten. “De informatie die naar buiten is gekomen vind ik schokkend. Het laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben, te beginnen bij de studenten zelf.”

Zondag werd bekend dat L.A.N.X het dispuut Ares voor onbepaalde tijd heeft geschorst vanwege “ernstige misstanden” tijdens de ontgroening van de groep, in november vorig jaar in Boekarest. Eerstejaars van het herendispuut moesten in de Roemeense hoofdstad “mensonterende opdrachten” uitvoeren, aldus L.A.N.X. Zo konden ze punten verdienen met opdrachten als ‘regel een vluchteling’ en ‘naai een emmer in een steeg” waarbij emmer volgens de vereniging stond voor vrouw.

Burgemeester Halsema zegt vorige week al door het L.A.N.X-bestuur te zijn geïnformeerd over de zaak. Ze is van plan het bestuur binnenkort uit te nodigen om het over de maatregelen te hebben die het bestuur wil nemen om misstanden in de toekomst te voorkomen.

Het bestuur van L.A.N.X. verwijst in een reactie op vragen van het ANP onder andere naar de verklaring die de vereniging zondag op haar website heeft geplaatst. Daarin worden verdere maatregelen aangekondigd “om ervoor te zorgen dat dit gedrag niet nog eens plaatsvindt”. Om wat voor maatregelen het gaat, is niet duidelijk. Bestuursvoorzitter Tom Brink zegt dat er op dit moment geen nieuwe informatie te geven valt.

Brink zei maandagochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat onder andere wordt gekeken naar de mogelijkheid om dispuutsontgroeningen in het buitenland te verbieden, omdat het bestuur daar niet fysiek kan controleren of disputen zich aan de regels houden. Een commissie van oud-L.A.N.X.-leden met een juridische achtergrond buigt zich momenteel over de zaak om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. “De reikwijdte van eventuele sancties loopt van niks tot het royeren van het dispuut”, aldus Brink.

Het is niet voor het eerst dat een Amsterdamse studentenvereniging onder een vergrootglas ligt. Zo werd in 2021 na een reeks misstanden de financiële bijdrage aan het Amsterdamse Studenten Corps/Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V) stopgezet. Vorig jaar kwam de vereniging, de grootste van Amsterdam, opnieuw onder vuur te liggen nadat beelden waren opgedoken van een diner waarbij mannelijke leden vrouwen onder andere “sperma-emmers” noemden. Eerder dit jaar dreigde burgemeester Halsema met sluiting van de sociëteit van het Amsterdamse corps, omdat een aangekondigde cultuurverandering volgens haar niet van de grond was gekomen.