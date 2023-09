Kabinet vraagt gemeenten om 97.000 opvangplekken voor Oekraïners

Het kabinet vraagt gemeenten opnieuw om extra opvangplekken voor Oekraïners te realiseren. Op 1 februari zijn er naar verwachting 97.000 opvangplekken nodig, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een brief aan de burgemeesters van de veiligheidsregio’s.

Vorige week beloofden de burgemeesters nog tijdens een overleg van het Veiligheidsberaad om 90.000 opvangplekken te maken. Dat zijn er op dit moment ruim 81.000. Maar toen zei voorzitter Wouter Kolff van het Veiligheidsberaad er al van uit te gaan dat er nog meer opvangplekken nodig zouden zijn.

De instroom van vluchtelingen uit Oekraïne blijft onverminderd doorgaan, aldus de staatssecretaris in de brief. En het “lijkt er niet op dat dit op korte termijn gaat veranderen”. De verwachting is dat er eind dit jaar ruim 104.400 Oekraïense vluchtelingen zullen zijn. Een deel van de Oekraïners verblijft bij particulieren.