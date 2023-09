Zomervakantie helemaal voorbij, ook noorden weer naar school

De zomervakantie is volledig achter de rug, ook de laatste kinderen gaan weer naar school. In het noorden van het land begint maandag het nieuwe schooljaar. Eerder waren de kinderen in het midden en het zuiden van het land al teruggekeerd naar hun klassen.

Onder de regio Noord vallen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland, vrijwel heel Flevoland en een paar dorpen in Gelderland en Utrecht.

De eerstvolgende vakantie is de herfstvakantie. Die begint in het midden en het zuiden op 14 oktober en in het noorden op 21 oktober. Volgend jaar heeft het zuiden als eerste zomervakantie, gevolgd door Midden en Noord.