GL-PvdA: overheid zichtbaarder, voorzieningen terug in regio

GroenLinks-PvdA wil investeren in de terugkeer van lokale voorzieningen die de afgelopen jaren in veel regio’s zijn wegbezuinigd. “Bibliotheken, buslijnen en buurtcentra”, noemen de samenwerkende linkse partijen als voorbeelden in een toelichting op hun verkiezingsprogramma. Ook willen zij dat de overheid weer beter zichtbaar en benaderbaar wordt voor burgers.

De partijen denken onder meer aan meer wijkagenten en wijkteams om de overheid weer een voor burgers herkenbaar en vertrouwd gezicht te geven. Verder willen zij de volledige digitalisering van veel overheidsdiensten deels terugdraaien. Voor elk digitaal loket moet een “volwaardig niet-digitaal alternatief” komen.

“Het is de hoogste tijd dat we samen de boel weer op de rails zetten”, zegt lijsttrekker Frans Timmermans. Hij wil bouwen aan een samenleving waarin “iedere inwoner van Nederland zich thuis kan voelen”. Daarbij vinden de partijen het van belang dat de overheid weer uitgaat van vertrouwen in de burger, met name op het gebied van sociale zekerheid.

De huidige Participatiewet, die onder meer de bijstand regelt, moet als het aan het linkse blok ligt vervangen worden door een nieuwe Bestaanszekerheidswet. Het minimumloon stijgt verder naar 16 euro per uur en ook de lonen in de publieke sector gaan omhoog. Werkenden krijgen meer bescherming tegen ziekte en pech en bouwen altijd pensioen op. De belasting op arbeid gaat omlaag, miljonairs en grote bedrijven gaan meer belasting betalen.

Een nieuw op te richten Woningbouwfonds moet er in de plannen van GroenLinks-PvdA voor gaan zorgen dat er snel meer betaalbare huur- en koopwoningen bij komen. Voor alle huurwoningen, ook in de vrije sector, gaat een maximumhuur gelden op basis van een puntenstelsel. Wie in een slecht geïsoleerd huurhuis woont, krijgt recht op korting als de verhuurder geen maatregelen treft om te verduurzamen.

Om meer mensen de trein of bus in te krijgen, wil GroenLinks-PvdA een klimaatticket invoeren. Daarmee kan iedereen voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits met het openbaar vervoer reizen. De kinderopvang wordt in de linkse plannen een publieke basisvoorziening. Marktwerking in de zorg wordt teruggedrongen, onder meer met een verbod op winstuitkeringen in deze sector.

GroenLinks-PvdA wil nog niet zeggen welke bedragen met de voorgenomen investeringen gemoeid zijn. Dat wordt pas duidelijk na een doorrekening van alle financiële en economische effecten door het Centraal Planbureau (CPB). Voor het zover is, krijgen eerst de leden van GroenLinks en PvdA nog de gelegenheid om wijzigingen voor te stellen aan het conceptprogramma.