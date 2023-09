Kadaster schermt persoonlijke gegevens voor meer mensen af

Het Kadaster neemt binnenkort maatregelen om de bescherming van adresgegevens op te voeren. Vanaf medio oktober kunnen veel minder mensen op naam zoeken in het register met informatie over het bezit van woningen en ander vastgoed. Ook breidt het Kadaster de mogelijkheden uit om persoonlijke gegevens tijdelijk af te schermen bij dreiging.

Vanaf 15 oktober is het alleen voor notarissen, deurwaarders, makelaars en medewerkers van financiƫle bedrijven of overheidsinstanties mogelijk om op naam te zoeken naar gegevens in het Kadaster. Andere gebruikers moeten hiervoor een individuele aanvraag doen die het Kadaster in behandeling neemt. Zij kunnen slechts per specifiek dossier toegang krijgen tot de functie om op naam te zoeken.

Personen die kunnen aantonen dat er concrete dreiging is, kunnen daarnaast tijdelijk hun persoonsgegevens in het Kadaster afschermen. Bij bepaalde beroepen, zoals journalisten, rechters of advocaten, is het genoeg om aan te tonen dat er waarschijnlijk sprake is van dreiging.

Zakelijke gebruikers van het Kadaster moeten vanaf 2024 ook verplicht inloggen met eHerkenning, dat vergelijkbaar is met DigID. De instantie gaat “op korte termijn” ook beter bijhouden wie welke informatie heeft opgezocht in de registers van het Kadaster. Dat gebeurt onder andere in de aanloop naar een wettelijk verbod op “doxing”, een intimidatietactiek waarbij mensen persoonlijke gegevens van hun tegenstander online gooien. Zo wil het Kadaster “snel en doelmatig” helpen bij eventuele onderzoeken van het Openbaar Ministerie naar doxing.

Volgens een woordvoerder zijn de maatregelen nodig voor een goede balans tussen het openbaar houden van informatie uit de registers en het beschermen van de privacy van veel mensen. De aanstaande veranderingen staan los van de onthulling van RTL Nieuws over een groot datalek bij het Kadaster. Vorige week bracht het nieuwsmedium naar buiten dat mensen met groot gemak een zakelijk account konden aanmaken voor het besloten deel van het Kadaster, waarna het mogelijk is om miljoenen woonadressen van mensen te doorzoeken.

Op het moment dat RTL met het nieuws naar buiten kwam, had het Kadaster het lek al gedicht door de aanmeldprocedure voor zakelijke gebruikers aan te passen. Het Kadaster zegt dat er nog geen gevallen van misbruik van dit lek bekend zijn. Het onderzoek naar het gat in de privacybescherming loopt nog wel.