Politie-inspecteur vast om doorspelen vertrouwelijke informatie

Een 39-jarige inspecteur van de politie is dinsdag in Amsterdam aangehouden op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan anderen. In het onderzoek zijn ook een 36-jarige man uit Naarden en een 35-jarige man uit Soest gearresteerd, meldt het Openbaar Ministerie. De drie verdachten zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Wat voor informatie de verdachte heeft doorgespeeld, is niet bekendgemaakt. De politieman werkt bij de eenheid Amsterdam. Zijn werkplek is doorzocht, laat de politie weten. Ook waren er zoekacties in Almere en Hilversum.

Justitie sluit niet uit dat nog meer mensen worden aangehouden in de zaak. Het onderzoek van de Rijksrecherche en het Landelijk Parket van het OM is nog in volle gang.