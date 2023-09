Kabinet betaalt 166 miljoen euro voor extra jaar schoolmaaltijden

Het kabinet wil leerlingen nog een jaar gratis schoolmaaltijden aanbieden en trekt daar 166 miljoen euro voor uit. Dat bevestigt een Haagse bron na berichtgeving van RTL Nieuws. De verlenging zal officieel bekend worden gemaakt op Prinsjesdag.

Ongeveer 1300 scholen bieden kwetsbare leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs gratis maaltijden aan met steun van de overheid, meldde het Rode Kruis in maart. Dat komt neer op een op de zes scholen.

De regeling is bedoeld voor scholen waar 30 procent van de leerlingen of meer uit een gezin komt met een laag inkomen. Leerlingen in het speciaal onderwijs komen hier ook voor in aanmerking.

Scholen kunnen ervoor kiezen zelf maaltijden te verzorgen of om hun leerlingen kaarten mee naar huis te geven waarmee hun ouders boodschappen kunnen doen. De meeste scholen hebben gekozen voor de eerstgenoemde optie.

Het kabinet is in maart begonnen met het financieren van schoolmaaltijden en heeft daar dit jaar 100 miljoen euro aan uitgegeven. Dat is gebeurd op verzoek van de Tweede Kamer. Een motie van VOLT en D66 hierover werd breed gesteund.