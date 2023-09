Lokale partijen: minder landelijke politici als burgemeester

Het samenwerkingsverband van onafhankelijke lokale partijen in Nederland (OPNL) wil niet dat Tweede Kamerleden en ministers die de landelijke politiek verlaten, worden aangesteld als burgemeester. Daarom heeft OPNL een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken geschreven met het verzoek deze politici niet tot burgemeester te benoemen.

Het aandeel lokale en onafhankelijke burgemeesters is volgens OPNL nu al te laag in verhouding tot het aantal stemmen op lokale partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van de 316 burgemeesters zijn 33 afkomstig van een lokale partij of onafhankelijk, dat is ruim 10 procent. Volgens OPNL kregen lokale partijen 35 procent van de stemmen bij de verkiezingen. Dan moet ook 35 procent – ofwel 113 burgemeesters – van een lokale partij zijn, staat in een brief van het samenwerkingsverband.

“Nu er binnenkort wederom een hoop politici uit de Tweede Kamer en het kabinet verdwijnen, moet voorkomen worden dat het lokaal bestuur wederom als een stalling (of kerkhof) voor vertrekkende politici wordt gezien”, aldus OPNL.