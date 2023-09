LTO opgelucht met besluit kabinet over stikstofdeadline 2030

LTO Nederland is opgelucht dat het jaar 2030 niet meer als einddoel voor de stikstofplannen zal worden opgenomen in de wet. “Dit was ook volstrekt onvermijdelijk. Dat ze dit nu loslaten helpt alleen maar om met elkaar de echte oplossingen te gaan zoeken”, reageert een woordvoerder.

Nu staat 2035 nog als doel in de wet, maar het vorige kabinet wilde dat vervroegen. Het CDA legde daar een bom onder: in een interview met het AD verklaarde toenmalig CDA-leider Wopke Hoekstra dat jaartal “niet heilig”. Later zei hij het coalitieakkoord hierover te willen openbreken. Zo ver kwam het niet: het kabinet viel nog voordat het tot onderhandelen kwam.

LTO is blij dat andere regelingen voor boeren niet controversieel zijn verklaard. Het gaat onder meer om het voornemen om de zogeheten PAS-melders te legaliseren en een regeling voor boeren die vrijwillig willen stoppen. “Dat biedt perspectief en duidelijkheid. Die 2030 hing daar als een zwaard van Damocles boven”, aldus de zegsman van LTO.

Bart Kemp, voorzitter van boerenactiegroep Agractie, noemt de beslissing “logisch” omdat binnen het inmiddels demissionaire kabinet al lange tijd commotie was over de stikstofdeadline. “Maar wat wij vreemd vinden, en ook niet blij mee zijn, is dat niet het gehele stikstofbeleid controversieel wordt verklaard gezien de achter ons liggende periode en de meningsverschillen daarover tussen verschillende politieke partijen”, zegt Kemp.

“Wat ons betreft zou het hele stikstofbeleid een pas op de plaats moeten maken, om onder het volgende kabinet een nieuwe start te maken”, vervolgt Kemp. “Het is zaak om nu niet door te modderen, maar om solide beleid op te zetten.”