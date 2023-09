Omtzigt vraagt media: geen debatten met zes of meer lijsttrekkers

Pieter Omtzigt verzoekt media om in aanloop naar de verkiezingen geen debatten te organiseren waar zes of meer lijsttrekkers met elkaar in discussie gaan. Dat heeft het onafhankelijke Kamerlid woensdag gezegd tijdens zijn Binnenhoflezing. De lijsttrekker van de onlangs opgerichte partij Nieuw Sociaal Contract denkt dat een scherp debat niet mogelijk is als veel lijsttrekkers “in oneliners over een onderwerp spreken”.

“Dus laten we kijken hoe juist diepgaande debatten en gesprekken met twee, drie personen over volkshuisvesting, over bestaanszekerheid, over migratie, over klimaatbeleid de echte keuzes duidelijk maken”, stelt Omtzigt voor. “Daar doe ik dan graag aan mee.” Zijn woordvoerder verduidelijkt dat deze woorden niet moeten worden begrepen als een harde voorwaarde om mee te doen aan debatten; daar zijn “geen definitieve conclusies” over getrokken. Ook andere lijsttrekkers hebben zich uitgesproken voor een meer inhoudelijke campagne, onder wie Henri Bontenbal van het CDA, de partij waar Omtzigt zelf jarenlang politiek actief voor was.

Media zouden scherpe keuzes moeten maken als ze gehoor geven aan het voorstel van Omtzigt. RTL organiseerde in aanloop naar de verkiezingen van 2021 een televisiedebat met zes lijsttrekkers. Bij het radiodebat van de NOS schoven dertien partijen aan, bij het televisiedebat acht. Vaak worden debatten overigens zo opgezet dat politici in kleinere samenstelling de discussie met elkaar aangaan. Bij het NOS Slotdebat discussieerden lijsttrekkers bijvoorbeeld een-op-een met elkaar.

Zeventig partijen hebben bij de Kiesraad aangegeven dat ze mee willen doen met de verkiezingen. Het valt overigens te verwachten dat een groot deel hiervan uiteindelijk niet meedoet. In de aanloop naar de vorige Kamerverkiezingen van 2021 meldden 89 partijen zich bij de Kiesraad, maar belandden er uiteindelijk 37 op het stembiljet.