Provincie over Tata Steel: gezonde omgeving kan niet gegarandeerd

Een gezonde leefomgeving voor omwonenden van staalfabriek Tata Steel kan binnen het huidige stelsel voor vergunningverlening en handhaving niet worden gegarandeerd, stelt de provincie Noord-Holland. De provincie reageert op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit april.

De OVV stelde toen dat zowel grote industriebedrijven als de overheid tekortschieten in het beschermen van de gezondheid van mensen die rond fabrieken als Tata Steel wonen. Omwonenden voelen zich volgens de OVV bovendien vaak “niet gehoord en serieus genomen” als ze klachten hebben. De raad onderzocht hoe het systeem van vergunning en handhaving werkt bij onder meer Tata Steel.

Volgens de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof (leefomgeving en gezondheid, PvdA) maakt de provincie zich bij het Rijk sterk “voor meer wet- en regelgeving die gezondheid centraal stelt”. Want hoewel de provincie stappen zet om de mogelijkheden voor handhaving “volledig” te benutten, ziet Noord-Holland dat dat niet voldoende gaat zijn. “In de afgelopen jaren is gebleken dat het voldoen aan milieunormen niet automatisch betekent dat er sprake is van een gezonde leefomgeving”, licht de provincie toe.

Noord-Holland erkent verder dat de omwonenden van Tata Steel “lange tijd onvoldoende gehoord” zijn door de overheid. Pas eind 2020 “veranderde onze focus van normen en voorschriften naar de gezondheidszorgen bij omwonenden en welke effecten Tata Steel hierop heeft”. En dat terwijl de zogenoemde ‘grafietregens’ – stofwolken met daarin schadelijke stoffen – al in 2018 plaatsvonden. Volgens de provincie is er inmiddels “structureel contact en overleg” met omwonenden.

De provincie reageerde in april ook al op de bevindingen. Een officiƫle reactie moest binnen zes maanden worden uitgewerkt, dus voor half oktober. De OVV verzamelt de reacties van alle betrokken organisaties en bekijkt welke vorderingen ze hebben gemaakt.