Raad van State keurt natuurvergunningen basis Woensdrecht goed

Defensie kan alle werkzaamheden op vliegbasis Woensdrecht voortzetten met geldige natuurvergunningen. Dat is de uitkomst van twee juridische procedures die zich jaren hebben voortgesleept. De Raad van State bepaalde woensdag dat de twee natuurvergunningen waar de zaak om draaide in stand blijven en nu definitief zijn.

De basis in West-Brabant is onder meer aangewezen voor het onderhouden en testen van straalmotoren van F35-straaljagers (ook bekend als JSF). Dat is internationaal zo afgesproken. Verder is er een brandweeroefenterrein en zit er een opleidingscentrum van de luchtmacht. Al in 2015 gaf de toenmalige minister van Natuur twee vergunningen af voor de basis. Die moesten door diverse rechterlijke uitspraken al op onderdelen worden aangepast.

Natuurorganisatie Namiro had bezwaar gemaakt tegen de vergunningen. De organisatie vreesde voor schade aan beschermde natuurgebieden in de omgeving, door de stikstofuitstoot die met de veranderende activiteiten op de basis gepaard gaat. In de buurt ligt bijvoorbeeld het beschermde Natura 2000-gebied Brabantse Wal.

In een eerdere fase bleken stikstofonderzoeken niet geheel te voldoen en moest nader onderzoek worden gedaan. De conclusie daarvan viel gunstig uit voor de basis, want er valt volgens de onderzoekers geen natuurschade te verwachten.

De Raad van State oordeelt al met al dat de vergunningen nu goed genoeg zijn onderbouwd. Namiro krijgt wel definitief gelijk in een aantal eerder aangevoerde bezwaren, maar doordat de overheid daarop heeft ingespeeld met uitgebreider onderzoek verandert er in de praktijk niets. Daarmee is de zaak nu ten einde.