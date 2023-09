WUR wil met hulp burgers gevaarlijke schimmel in kaart brengen

Wageningen University & Research (WUR) roept de hulp van het publiek in om te onderzoeken hoe de soms gevaarlijke schimmel Aspergillus fumigatus zich in het land verspreidt. De schimmel kan sommige patiƫnten die al verzwakt zijn, of een chronische ziekte hebben, nog veel zieker maken. Een infectie kan zelfs dodelijk aflopen. Medicijnen werken er steeds minder goed tegen, doordat de schimmel daar in toenemende mate resistent tegen is.

De universiteit wil weten waar de schimmel allemaal te vinden is. Ook willen onderzoekers achterhalen welk deel van de schimmelsporen in de lucht bestand is tegen azolen, de werkzame stoffen in schimmeldodende middelen. Tegelijkertijd hopen ze meer te weten te komen over de mogelijke bronnen van die resistentie.

Om dit alles in kaart te brengen, zoeken ze mensen die bereid zijn zogenoemde schimmelvallen buiten in de buurt van hun huis op te hangen. De vallen zien eruit als papieren driehoekjes. Op speciale stickers aan de binnenkant daarvan blijven schimmelsporen zitten. Na vier weken kunnen de stickers in een zakje worden gestopt en in een envelop worden opgestuurd naar de wetenschappers. Deelname is “heel eenvoudig en kost weinig tijd”, verzekert de universiteit.

Vrijwel iedereen ademt dagelijks wel wat sporen van de bewuste schimmel in. De meeste mensen worden daar niet ziek van, maar het risico is groter voor mensen met een verzwakt of onderdrukt immuunsysteem, bijvoorbeeld na een orgaantransplantatie of chemokuur. Zij kunnen een ernstige longinfectie krijgen. Ook mensen met taaislijmziekte zijn een stuk gevoeliger voor dit soort infecties, net als mensen met een rokerslong.

“Om deze mensen goed te kunnen blijven behandelen, is het essentieel om de verspreiding van azolen-resistente Aspergillus fumigatus te beperken”, benadrukt de WUR. Voor de inschrijvingen hebben de onderzoekers de website schimmelradar.nl opgezet.