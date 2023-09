Waarschuwing voor smog in zuiden en midden van Nederland

Mensen die in het zuiden en het midden van Nederland wonen, kunnen de komende dagen last krijgen van smog door ozon in de lucht. De luchtkwaliteit is van donderdag tot en met zaterdag waarschijnlijk “onvoldoende tot slecht”, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op zondag zou dat ook nog het geval kunnen zijn.

Het instituut raadt mensen aan om binnen te blijven en geen zware lichamelijke inspanning te verrichten wanneer ze gevoelig zijn voor smog. Het KNMI verwacht de komende dagen temperaturen boven de 30 graden en nauwelijks wind.

Ook op zondag kunnen mensen nog last hebben van de smog. De vooruitzichten vanaf maandag zijn gunstiger.

Smog door ozon kan leiden tot (een toename van) luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook komt irritatie aan ogen, neus en keel voor. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, als er weinig wind staat. Vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.