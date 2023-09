Brandweer extra alert op natuurbranden wegens droogte

De brandweer is op verschillende plekken in Nederland extra alert op natuurbranden, omdat het erg droog is in de natuur. De Veiligheidsregio Utrecht meldt op X, voorheen Twitter, dat vanaf vrijdag in die regio natuurbrandrisico fase 2 geldt.

“Dat betekent dat de brandweer extra alert is, omdat brand snel kan uitbreiden tot een grote natuurbrand”, aldus de Veiligheidsregio Utrecht. Een dag eerder twitterde de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord al dat daar fase 2 geldt. Ook in de regio Kennemerland is volgens natuurbrandrisico.nl momenteel fase 2 van kracht.

In totaal zijn er volgens de website natuurbrandrisico.nl twee fases. Bij fase 1 zijn (nog) geen extra maatregelen getroffen, hoewel natuurbeheerders en brandweer altijd wel zijn voorbereid op een natuurbrand. Bij fase 2 is het langere tijd droog in de natuur en is het risico dat een natuurbrand ontstaat groter. “Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind”, aldus de site.