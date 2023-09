Enquêtecommissie hoort opnieuw ex-bewindslieden over fraudebeleid

De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening hoort volgende week opnieuw een aantal voormalige bewindslieden over hun rol in de aanpak van fraude en misbruik bij uitkeringen en toeslagen. Voor voormalig VVD-minister Henk Kamp wordt het een weerzien met de enquêtezaal; hij werd daar vorig jaar ook al gehoord over de gaswinning in Groningen.

Kamp was tussen 2010 tot 2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij wordt woensdagmiddag bij de enquêtecommissie verwacht. Eerder die dag komt zijn partijgenoot Paul de Krom aan bod, hij was van in diezelfde periode staatssecretaris op hetzelfde departement.

Maandagochtend verschijnt PvdA’er Sharon Dijksma voor de commissie. De huidige burgemeester van Utrecht was van 2007 tot 2010 als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belast met het dossier kinderopvang. Donderdag wordt Diederik Samsom verhoord, van 2012 tot 2016 fractieleider van de PvdA, en ook voormalig SP-Kamerlid Sadet Karabulut.

Vrijdagochtend ontvangt de commissie Bruno Bruins. De VVD’er wordt gehoord over zijn rol als voormalig bestuursvoorzitter van uitkeringsinstantie UWV. Hij bekleedde die functie van 2012 tot zijn aantreden als minister voor Medische Zorg in 2017.

De enquêtecommissie begon afgelopen week met haar openbare verhoren. Onder anderen demissionair minister-president Mark Rutte werd onder ede gehoord over de rol die hij in dit dossier speelde in de tijd dat hij nog staatssecretaris van Sociale Zaken was.