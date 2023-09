Heerlen doet aangifte om bedreigen medewerkers

De gemeente Heerlen gaat aangifte doen vanwege het bedreigen van meerdere medewerkers. Via social media werd geld geboden voor de privéadressen van deze medewerkers. Daarop schakelde de gemeente de politie in, liet een woordvoerster vrijdag weten.

“Dit is voor ons volstrekt onaanvaardbaar en tolereren wij als organisatie niet”, aldus de gemeente. De medewerkers werden via de Facebookpagina van de gemeente bedreigd. De gemeente heeft de bedreigingen weer van Facebook verwijderd.

Volgens dagblad De Limburger heeft een man donderdag op Facebook 1000 euro in het vooruitzicht gesteld voor mensen die hem de adressen konden geven van twee medewerksters van de afdeling jeugdzorg. Hij zou ermee gedreigd hebben hen arbeidsongeschikt te maken. Burgemeester Roel Wever zei “woest en woedend” te zijn over de bedreigingen.

Vanwege de privacy van de betrokkenen wil de woordvoerster van de gemeente verder niets kwijt over deze zaak. Een woordvoerder van de politie zei dat de zaak in onderzoek is, maar dat er nog niemand is aangehouden.