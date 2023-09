Lindsay Mossink aangesteld als nieuwe hoofdredacteur NU.nl

Lindsay Mossink is de nieuwe hoofdredacteur van NU.nl. Dat heeft de nieuwswebsite vrijdag bekendgemaakt. Ze volgt oud-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman op, die in juni bekendmaakte naar de NOS over te stappen. Mossink is door de sollicitatiecommissie unaniem voorgedragen.

Mossink is blij met haar nieuwe functie. “Sinds ik het stokje van Gert-Jaap heb overgenomen, jeuken mijn handen nog meer dan anders. In positieve zin”, zegt ze. “Er schuilen inhoudelijk goede journalisten achter onze nieuwsmachine. Die journalisten wil ik het podium geven dat zij verdienen, door de afstand tot onze bezoekers kleiner te maken dan die nu is. Ik heb veel zin om samen met de redactie verder te bouwen aan dit sterke merk.”

In 2012 begon Mossink als nachtredacteur bij NU.nl en was daarna enkele jaren werkzaam als nieuwsredacteur en samensteller van de voorpagina van de website. Na het vertrek van Hoekman was Mossink sinds juli waarnemend hoofdredacteur. In februari van dit jaar werd ze benoemd tot adjunct-hoofdredacteur.

Hoekman is sinds begin deze maand hoofdredacteur van NOS Sport. In maart trad de destijds vierkoppige hoofdredactie van NOS Sport af vanwege de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag dat de afgelopen twintig jaar op de werkvloer plaatsvond. In de tussentijd trad Jacqueline Smit daar op als interim-hoofdredacteur.