RIVM: laat boeren delen in baten van bloemstroken langs akkers

Het aanleggen van een strook met bloemen langs akkers heeft niet alleen een positief effect op de biodiversiteit, maar levert ook financiële voordelen op. Dat concludeert het RIVM na onderzoek in de Hoeksche Waard, een Zuid-Hollandse gemeente waar veel boeren al bloemstroken aan de randen van hun perceel hebben. Het rijksinstituut adviseert wel om tot een gelijkere verdeling van de kosten en baten te komen.

Boeren in de Hoeksche Waard hebben de afgelopen jaren subsidies gekregen van onder meer de Europese Unie om de randen van hun akkers in te zaaien met bloemen en kruiden. Die trekken extra insecten en vogels aan en zorgen voor meer opslag van CO2 in de bodem. Het RIVM deed in het gebied een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor een periode van dertig jaar. De onderzoekers concluderen op basis van voorzichtige schattingen dat de opbrengsten opwegen tegen de kosten, al zijn de verschillen klein.

Boeren verdienen wat minder geld met hun oogst, omdat hun akkers kleiner zijn als gevolg van de enkele meters brede bloemranden. Normaal gesproken dragen ze ook de kosten voor het inzaaien en onderhouden daarvan. De onderzoekers schatten de jaarlijkse kosten per hectare akkerrand in op 665 euro. Daar staat zeker 684 euro aan baten tegenover.

“Een strook grond rondom akkers inzaaien met bloemen draagt bij aan een duurzame landbouw”, aldus het RIVM. “Het is goed voor de biodiversiteit en boeren gebruiken minder bestrijdingsmiddelen voor hun gewassen. Ook levert het de samenleving veel voordelen op.”

Het RIVM denkt dat de fleurige bloemen en toegenomen biodiversiteit langs de akkers zorgen voor extra recreatie (een jaarlijkse toename van zo’n 10 procent) en daarmee meer maatschappelijke inkomsten. Daarnaast zijn waterschappen minder geld kwijt aan het op peil houden van de waterkwaliteit en hoeven agrariërs minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dat laatste heeft mogelijk ook een positief effect op de gezondheid van mensen. Omdat daar nog onderzoek naar wordt gedaan, is het effect hiervan niet meegerekend.

De kosten zijn nu vooral voor de boeren en de baten voor de waterschappen en de samenleving. De aanbeveling van het RIVM is om tot een gelijkere verdeling te komen.