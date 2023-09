Van der Burg blijft spreidingswet verdedigen, ook al is VVD tegen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) “ziet het nog wel gebeuren” dat de Tweede Kamer de politiek gevoelige spreidingswet nog voor het verkiezingsreces gaat behandelen. Tegelijk is het uit zijn handen, beseft hij, en gaat bovendien de Eerste Kamer er daarna ook nog over. Als bewindspersoon zal hij namens het demissionaire kabinet zijn wet “natuurlijk” met volle overgave verdedigen, ook al heeft de VVD-fractie er zelf afstand van genomen.

Nu Van der Burg als vierde op de kandidatenlijst van de VVD staat, komt hij na de verkiezingen van 22 november bijna zeker in de Tweede Kamer. Dan ontstaat er een opmerkelijke situatie omdat zijn eigen liberale fractie tegen de wet is, die bedoeld is om de opvang van asielzoekers beter over het land te spreiden. Van der Burg laat zich er niet over uit hoe hij als VVD-Kamerlid eventueel gaat stemmen over het voorstel. “Dat gaan we tegen die tijd zien.”

Hij benadrukt dat hij nu staatssecretaris is en vóór de wet is, zei hij voor aanvang van de ministerraad. De Tweede Kamer besloot donderdag om de spreidingswet niet controversieel te verklaren, zodat ze die gewoon kan behandelen. Aanvankelijk zou dat in de tweede week van september gebeuren, maar dat zal waarschijnlijk later worden, verwacht ook Van der Burg.

Bewindspersonen die ook worden gekozen in de Tweede Kamer, zoals vaak het geval is als zij zich verkiesbaar stellen, spelen tijdelijk een dubbelrol totdat er een nieuw kabinet is. Als de formatie van een nieuw kabinet lang duurt, wordt de kans groter dat Van der Burg zijn wet ook nog in de Eerste Kamer kan verdedigen.