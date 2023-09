Aboutaleb uit ‘diepste medeleven’ aan aardbevingsslachtoffers

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb leeft mee met de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. “Mijn diepste medeleven aan de slachtoffers van dit natuurgeweld”, schrijft de burgervader, die geboren is in Marokko, in een verklaring.

Het dodental van de beving is opgelopen naar 632. Het aantal gewonden staat op 329. Aboutaleb wenst de hulpverleners “alle kracht toe om de slachtoffers zo snel en goed mogelijk bij te staan”. Zijn gedachten zijn bij mensen die naasten en vrienden hebben in het getroffen gebied. Hij wenst hen “alle kracht voor het verdriet en de onzekerheid die deze ramp met zich brengt.”

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem zegt in de Gelderlander dat hij zich zorgen maakt. “Het is een onherbergzaam gebied, het is moeilijk om ziekenhuizen te bereiken”, aldus de burgemeester. Volgens hem hebben veel inwoners van Arnhem familieleden in het rampgebied. Marcouch denkt dat het dodental veel hoger had kunnen uitvallen: door het warme weer in Marokko waren veel mensen nog buiten.