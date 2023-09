Alle demonstranten van de A12 in Den haag verwijderd

De politie heeft alle demonstranten die de A12 in Den Haag zaterdagmiddag blokkeerden verwijderd. Dat meldt een verslaggever van het ANP die ter plaatse is. Duizenden mensen liepen rond 12.00 uur de weg op en hielden die lange tijd bezet.

Tot ongeveer 19.10 uur zat er nog wel een actievoerder in een mast. Die werd via de inzet van een hoogwerker eruit gehaald. Langs de kant van de weg riepen en zongen mensen dat ze zondag terugkomen om de A12 opnieuw te bezetten. De weg wordt schoongeveegd en opgeruimd zodat het verkeer er weer gebruik van kan maken. Wanneer de A12 wordt vrijgegeven is nog niet bekend.

Ongeveer 1,5 uur nadat de actie begon kregen de demonstranten de opdracht de snelweg te verlaten. Nadat ze daar geen gehoor aan gaven, werden waterwerpers ingezet. Maar de actievoerders lieten zich niet met waterkannonen verjagen. Daarop besloot de politie ze een voor een weg te halen en met bussen af te voeren naar het stadion van ADO Den Haag. Daar werden ze weer vrijgelaten.

Hoeveel mensen zijn aangehouden is nog onduidelijk, aldus de politie eerder zaterdag. Volgens Extinction Rebellion zou het om rond de 2000 actievoerders gaan.