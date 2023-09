Nederland stuurt nog geen reddingsteam naar Marokko

Nederland stuurt vooralsnog geen ploeg met reddingswerkers naar Marokko. Dat land is in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door een aardbeving, waardoor honderden mensen om het leven zijn gekomen.

“Voor een eventuele inzet zijn we afhankelijk van een hulpverzoek van het getroffen land. Dat kan direct bij Nederland binnenkomen, via de EU of de VN. Zonder zo’n verzoek worden we nooit ingezet”, stelt Urban Search and Rescue (USAR).

Het USAR-team bestaat uit specialisten op het gebied van zoek- en reddingsacties, maar ook uit verpleegkundigen, artsen en bouwkundigen. Meestal gaan ook honden mee om onder het puin van ingestorte gebouwen te zoeken naar overlevenden of lichamen. Normaal gesproken zijn de teamleden werkzaam bij onder meer defensie, de politie, brandweer of veiligheidsregio’s. Begin dit jaar werd het team ingezet na de zware aardbeving in het zuiden van Turkije.