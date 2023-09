Oud-CDA’er Mona Keijzer: partij zei vaak het een, deed het ander

Oud-CDA’er Mona Keijzer heeft zaterdag in een interview in De Telegraaf uitgehaald naar haar voormalige partij. “Ik wil niet natrappen, maar het komt erop neer dat het CDA te vaak het één zei en het ander deed”, zegt Keijzer, die bij de Tweede Kamerverkiezingen in november op de kandidatenlijst van de BoerBurgerBeweging (BBB) staat.

Keijzer kondigde begin augustus aan het CDA na 34 jaar te verlaten. “Dat doe je niet zomaar”, zegt ze tegen de krant. “Het verhaal van het CDA was goed, maar ze handelden er niet naar. Dat zag je heel duidelijk op het gebied van migratie, stikstof, het landbouwakkoord en de keuze voor de lijsttrekker”, aldus de politica.

Keijzer zei na haar vertrek nog dat ze “vast voornemens” was om de politiek niet meer in te gaan, maar voelde daarna het “politieke vuur” weer branden en besloot de overstap naar de BBB te wagen. Caroline van der Plas kondigde vorige week aan dat Keijzer op nummer twee van de kandidatenlijst komt en premierskandidaat is.

Keijzer stelt in De Telegraaf dat de partij van Van der Plas, tot vorige week een eenmansfractie, in de aanloop naar de verkiezingen kampt met een ‘groeistuip’. “Die groeistuip zit hem erin dat zij alles alleen moet doen, tot nu toe. Gelukkig hebben we nu versterking en hebben we deze week alweer meer rust ingebouwd.”