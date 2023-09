Ruim 10.000 deelnemers aan klimaatprotesten in Den Haag

Meer dan 10.000 mensen doen mee aan de klimaatprotesten zaterdag in Den Haag. De gemeente schat dat er “maximaal 9000” mensen op de snelweg A12 zitten of ernaast staan. Verder denken de Haagse autoriteiten dat ongeveer 1500 mensen een steundemonstratie in de buurt van station Den Haag Centraal bijwonen. In totaal komt dat neer op “tussen de 10.000 en maximaal 12.000 mensen”, aldus de gemeente.

De organisatoren hebben een iets hogere inschatting. Zij denken dat er ongeveer 16.000 mensen op de A12 zijn, twee keer zo veel als bij de vorige blokkade van de snelweg. Verder schatten ze dat er ongeveer 4000 mensen bij de steundemonstratie zijn. Dat zou neerkomen op zo’n 20.000 mensen, en volgens Milieudefensie zouden het er 25.000 kunnen zijn.