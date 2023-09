Code geel in zuiden en oosten van het land vanwege onweersbuien

Het KNMI waarschuwt voor enkele stevige onweersbuien vanavond en de komende nacht in het zuiden en oosten van het land. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

De waarschuwing is om 21.00 uur ingegaan en duurt tot ongeveer 02.00 uur dinsdagochtend. Het gaat om buien met plaatselijk kans op veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot ongeveer 60 kilometer per uur. Onder meer het verkeer kan hinder ondervinden, aldus het KNMI.

Limburg heeft deze zomer meerdere malen te maken gehad met wateroverlast door hevige regenval, met name in het zuiden van de provincie. Kelders en straten liepen onder. Het waterschap Limburg laat weten dat er komende nacht inderdaad in korte tijd veel neerslag kan vallen. Waar en hoeveel is op dit moment niet te voorspellen, aldus een woordvoerder. “Afhankelijk daarvan zullen de afvoeren in onze beken mogelijk stijgen.”

Weeronline verwacht echter dat de kans op wateroverlast klein is en dat er ook van overstromingen geen sprake lijkt, omdat de buien te snel overtrekken. Wel kunnen wegen lokaal glad worden, omdat het al een tijdje niet heeft geregend. Vuilresten op de weg, zoals olie en rubber, kunnen in combinatie met de eerste regen na lange tijd namelijk een slijmerig laagje vormen.