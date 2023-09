Man uit Geldrop opgepakt om doodschieten Eindhovenaar in 2017

De politie heeft maandagmiddag een 35-jarige man uit Geldrop gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Johan van Boxtel in 2017. De Eindhovenaar werd op 7 mei 2017 doodgeschoten op de Memlincstraat in zijn woonplaats. Volgens de politie ligt het motief voor de schietpartij in de criminele sfeer. De politie liet maandag weten meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Uit beelden blijkt volgens de politie dat er vermoedelijk ten minste twee mensen betrokken waren bij de moord op Johan van Boxtel. “We gaan ervan uit dat de nu aangehouden verdachte een van hen is.”

De politie roept de hulp van het publiek in voor meer details over de dodelijke schietpartij en mogelijke andere betrokkenen.