Medewerkers Artsen zonder Grenzen nog niet aan de slag in Marokko

De medewerkers van Artsen zonder Grenzen in Marokko hebben nog geen hulp kunnen verlenen in het door de aardbeving getroffen gebied. Volgens een woordvoerster inventariseren ze momenteel de situatie en is het wachten op een hulpvraag van de autoriteiten.

“Het team is naar het zuiden van het land om de situatie daar te bekijken”, zegt de woordvoerster van de noodhulporganisatie, die al jaren niet meer actief is in Marokko. “Ze hebben contact met de landelijke en lokale autoriteiten. Om in actie te komen, moet er eerst een duidelijke hulpvraag zijn. Zover zijn we nu nog niet.”

De zware aardbeving die Marokko vrijdag trof, kostte al aan bijna 2500 mensen het leven en er is een vergelijkbaar aantal gewonden gevallen. Tot nu toe heeft de regering hulp geaccepteerd van vier landen: Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland heeft eveneens hulp aangeboden.

Artsen zonder Grenzen heeft volgens de woordvoerster meer dan tien medewerkers met diverse specialiteiten paraat staan in Marokko. Ze arriveerden zaterdagavond in de stad Marrakech.