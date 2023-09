Minister vult gat begroting met hogere verkeersboetes tegen wil OM

Het boetetarief voor lichte verkeersovertredingen gaat vanaf begin volgend jaar met 10 procent omhoog, ook al pleit het Openbaar Ministerie (OM) juist voor een verlaging. Het kabinet kondigde de verhoging al aan in de voorjaarsnota maar dit strookt niet met een rapport van het Openbaar Ministerie, dat demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz maandag naar de Tweede Kamer stuurde. Ze schrijft in een Kamerbrief dat ze het geld hard nodig heeft om een gat in de begroting rond te krijgen.

Yeşilgöz gaf het OM de opdracht om de bedragen van verschillende soorten geldboetes te onderzoeken, nadat zij signalen had gekregen dat deze uit balans dreigden te raken. Het gaat om boetes voor lichte verkeersovertredingen zoals door rood rijden of bezig zijn met een telefoon in het verkeer, en geldstraffen voor zwaardere overtredingen als onder invloed rijden of veel te hard rijden. Bij die laatste categorie zouden de boetebedragen buitenproportioneel laag worden ten opzichte van de geldstraffen voor lichtere overtredingen.

Het OM bevestigt dit beeld na zijn onderzoek, en adviseert dan ook om de boetes voor zwaardere overtredingen te verhogen, of het bedrag voor lichte verkeersovertredingen te verlagen. Een combinatie zou volgens het OM ook helpen om de disbalans te herstellen. Toch worden de bedragen voor lichte overtredingen vanaf 2024 dus hoger, waarmee het ministerie een gat op de begroting kan dichten zodat bijvoorbeeld niet wordt bezuinigd op politie. “Met deze stap komen de lasten voor verkeersovertreders, die deze kosten kunnen voorkomen door zich aan de verkeersregels te houden”, aldus Yeşilgöz.

Een beleidsreactie laat nog even op zich wachten vanwege de demissionaire status van het kabinet, meldt de bewindsvrouw, maar er volgt wel een overleg over de uitkomsten van het rapport.