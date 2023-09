Code geel is van kracht in Utrecht, Flevoland en Gelderland omdat daar plaatselijk dichte mist kan voorkomen. Het zicht is in sommige gevallen minder dan 200 meter, aldus het KNMI.

Automobilisten wordt aangeraden langzamer te rijden, meer afstand te houden tot ander verkeer en de juiste verlichting in te schakelen. De verwachting is dat de mist in de vroege ochtend weer verdwijnt.