Hoge nieuwkomers en bekende gezichten op D66-lijst

Op de conceptkandidatenlijst van D66 staan enkele nieuwkomers op hoge plekken, maar ook zijn er zittende fractieleden die laag op de lijst komen of er zelfs niet op staan. Voor een groot deel van de lijst wordt het spannend, omdat de partij het slecht doet in de peilingen.

De lijst wordt aangevoerd door klimaatminister Rob Jetten. Op nummer twee staat huidig fractievoorzitter Jan Paternotte. Op plek drie staat Ilana Rooderkerk, de hoogste nieuwkomer. Zij is fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad van Amsterdam en had eerder een vaste rol in de soapserie Onderweg naar Morgen. Op plaats vier staat Anne-Marijke Podt, op het moment asielwoordvoerder voor de fractie in de Tweede Kamer. Op vijf staat staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Andere nieuwkomers zijn onder meer Mpanzu Bamenga (plek 6), Marijke Synhaven (8) en Yesim Candan (11).

Enkele zittende fractieleden hebben de lijst niet gehaald. Zo is er geen plek voor Jeanet van der Laan, Kiki Hagen en Hind Dekker-Abdulaziz. Van der Laan is woordvoerder hoger onderwijs, Hagen doet basis- en voortgezet onderwijs en Dekker-Abdulaziz ICT en privacy. Die laatste laat op X, voorheen Twitter, weten verder te willen als Kamerlid. “Graag ben ik alsnog kandidaat. Dat kan door mij alsnog op je lijst te zetten bij de interne stemming”, aldus Dekker-Abdulaziz.

Eerder meldden verschillende Kamerleden al niet terug te keren na de verkiezingen, onder wie Sjoerd Sjoerdsma, Steven van Weyenberg en Romke de Jong. Volgens NRC was er zondag een “digitale uithuilsessie”, waarin ontevreden fractieleden hun ongenoegen konden uiten.

Partijvoorzitter Victor Everhardt vond het opstellen van de lijst “een uitdaging”. “We hebben zorgvuldig gewikt en gewogen, en hebben kandidaten op de lijst geplaatst met ervaring in de politiek, maar ook daarbuiten.”

Het gaat om een conceptlijst waarover de leden nog moeten stemmen. De volgorde van de lijst kan dus nog veranderen.

De partij doet het slecht in de peilingen: volgens een peiling van I&O Research staat de partij nu op 7 zetels ten opzichte van 24 huidige Kamerzetels. Daarmee wordt de partij op het grootste verlies gepeild. Lijsttrekker en partijleider Rob Jetten zegt dat zijn partij klaar is voor de verkiezingen. “Ik geloof in dit team.”