Grensgemeenten waarschuwen voor Duits testalarm

Nederlandse gemeenten dicht bij de grens met Duitsland hebben ingezeten gewaarschuwd dat zij op donderdag 14 september om 11.00 uur mogelijk een testnoodbericht ontvangen op hun mobiele telefoons. Op dat tijdstip wordt in heel Duitsland naar alle mobiele telefoons een testbericht gestuurd, vergelijkbaar met het Nederlandse NL-Alert.

Kerkrade in Zuid-Limburg en Gennep in Limburg hebben de voorbije dagen inwoners attent gemaakt op die mogelijkheid. In sommige delen van het Duits-Nederlandse grensgebied kunnen Nederlandse mobiele telefoons verbinding maken met een Duitse zendmast. Gebruikers zien dan de naam van een Duitse aanbieder op hun schermpje en kunnen dan Duitse noodberichten ontvangen. Mogelijk is dit het geval in het hele grensgebied van Delfzijl tot Vaals.

Bij ontvangst van zo’n testbericht kunnen telefoons mogelijk een hard geluid laten horen. De veiligheidsregio Limburg-Noord benadrukt dat dat geen reden tot zorg hoeft te zijn. Naast het versturen van een testalarm naar mobieltjes zouden op 14 september om 11.00 uur ook in Duitsland sirenes afgaan als onderdeel van deze test.