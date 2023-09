Koningspaar leeft mee met slachtoffers overstromingen in Libië

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leven mee met de slachtoffers van de overstromingen in Libië, die aan duizenden mensen het leven hebben gekost. In een verklaring wenst het koningspaar “veel kracht toe” aan alle mensen die zich inzetten om mensen in nood te helpen.

“Geleidelijk aan wordt duidelijk welke enorme ramp het noordoosten van Libië heeft getroffen”, aldus Willem-Alexander en Máxima. “Ongekend natuurgeweld eist vele duizenden slachtoffers. Ons medeleven gaat uit naar alle getroffenen. Wij wensen allen die zich inzetten voor hulp aan de mensen in nood veel kracht toe.”

Door de overstromingen in het Afrikaanse land zijn al meer dan 5000 mensen om het leven gekomen.