Leden BIJ1 twijfelen over deelname aan Kamerverkiezingen

Leden van BIJ1 zijn er niet van overtuigd dat de partij mee moet doen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. De partijraad snapt die zorgen en wil de “argumenten voor en tegen deelname nog eens zorgvuldig tegen elkaar afwegen”, schrijft het bestuur aan de leden. Dat gebeurt op het congres van BIJ1 eind deze maand. Aan het einde van het congres stemmen de leden over verkiezingsdeelname.

“Het definitieve besluit over deelname aan de verkiezingen is dan aan de leden”, schrijft de partijraad in een ledenbrief.

Deze week worden de concept-kandidatenlijst en een concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd, zegt een woordvoerder van de partij.

De partijraad besloot begin augustus mee te doen aan de Kamerverkiezingen, op voorstel van het partijbestuur en kaderleden van BIJ1. Nadat huidig partijleider en fractievoorzitter Sylvana Simons eind juli liet weten na de verkiezingen niet terug te willen keren, was het de vraag of dit het einde van de partij in de landelijke politiek zou betekenen. Vanaf 30 juli is achter de schermen gewerkt aan plannen om door te gaan. “Er zijn echter leden die nog twijfels en argumenten tegen deelname aan de verkiezingen hebben”, schrijft de partijraad aan de leden.

“We willen niet voorbijgaan aan deze bezwaren, dus maken we hier ruimte voor tijdens ons congres op 30 september en 1 oktober”, licht de woordvoerder toe. “Binnen BIJ1 hebben leden het voor het zeggen. Dat is altijd hoe het werkt binnen onze partij.”

De woordvoerder kan niet aangeven hoeveel leden twijfels hebben, waar die twijfel in zit en wat de argumenten zijn om niet aan de verkiezingen mee te doen. Daar dient volgens hem juist het congres voor.

In de laatste Peilingwijzer – de combinatie van Tweede Kamerpeilingen van I&O Research & Ipsos/EenVandaag – staat BIJ1 op 0 tot 1 zetel. De partij heeft nu 1 zetel in de Kamer.