Raad van State bespreekt eind oktober positie van derdelanders

De Raad van State bespreekt maandag 23 oktober de positie van de zogeheten derdelanders. Een woordvoerder van de hoogste bestuursrechter laat weten dat die ochtend een rechtszitting gepland staat. Naar verwachting volgt de einduitspraak over de derdelanders zo’n zes weken later.

Derdelanders zijn mensen die na de Russische inval uit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht, maar die niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Ze kregen in Nederland aanvankelijk dezelfde bescherming als Oekraïense vluchtelingen, maar het kabinet wil dat daar een einde aan komt. Het plan was dat de derdelanders uiterlijk op 4 september de opvang zouden verlaten, maar na een spoeduitspraak van de Raad van State ging dat niet meer door. Die spoeduitspraak volgde op elkaar tegensprekende uitspraken van rechtbanken. Sommige rechters vinden dat de Nederlandse overheid de bescherming van de derdelanders mag stoppen, terwijl collega’s in vergelijkbare zaken juist vinden dat alleen Europa daar een besluit over mag nemen.

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) besloot na de spoeduitspraak dat de derdelanders in Nederland mogen blijven tot er een definitieve uitspraak van de Raad van State ligt. Die wordt dus eind november of begin december verwacht. De hoogste bestuursrechter behandelt op 23 oktober drie hogerberoepzaken over de positie van derdelanders. De einduitspraak zal betrekking hebben op de hele groep, zegt de woordvoerder.