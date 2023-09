Kamer: geen geld bij verlies van broer of zus is onaanvaardbaar

De Tweede Kamer wil dat broers en zussen recht krijgen op een schadevergoeding voor nabestaanden die verdriet hebben, de zogenoemde affectieschade. De in 2019 aangenomen wet hierover pakt nu vaak zo uit dat alleen partners, kinderen en ouders van slachtoffers die zijn overleden of blijvend letsel hebben door toedoen van een ander hier recht op hebben.

Tijdens een gesprek over affectieschade in de Kamer bleek dat alle deelnemende partijen vinden dat broers en zussen niet de erkenning krijgen die ze verdienen. Aanwezig waren de fracties van VVD, CDA PvdA, BBB, en D66, nabestaanden, een advocaat, een hoogleraar, Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en Fonds slachtofferhulp,

Broers en zussen kunnen alsnog in aanmerking komen voor een schadevergoeding als kan worden aangetoond dat ze een dusdanig intieme band hadden met de overledene. Maar in de praktijk wordt deze vaak niet toegekend door de rechter. Volgens advocaat Babette van Beest is het bewijzen van de band een pijnlijk proces, en veroorzaakt een afwijzing van de vergoeding extra verdriet. Bovendien blijft de vraag bij broers en zussen: “waarom wij niet?”. Volgens de deelnemende partijen gaat het hier niet zozeer om het geld, maar om de erkenning van het toegebrachte leed.

De deelnemende partijen willen dat broers en zussen worden meegenomen in de wet, zodat zij hoe dan ook recht hebben op de vergoeding. “Als ik na de verkiezingen terugkeer, ga ik dit herstellen, dat is het enige dat ik kan zeggen”, zei BBB-Kamerlid Lilian Helder. Maar het wijzigen van een wet kost tijd, en volgens hoogleraar privaatrecht Arno Akkermans zal de wet nooit voor iedereen werken, omdat je vaste categorie├źn van nabestaanden moet vastleggen. “Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om het zo goed mogelijk te doen”, aldus Akkermans.