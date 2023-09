Medewerkers NRC voeren actie voor koopkrachtcompensatie

Zo’n 150 medewerkers van NRC hebben donderdagochtend een half uur een werkonderbreking gehouden. Zij verlieten om 11.00 uur kort de redactie aan het Rokin in Amsterdam om koffie te gaan drinken bij een actielocatie van journalistenvakbond NVJ. Na een half uur gingen de redacteuren terug aan het werk.

De medewerkers zijn ontevreden over het koopkrachtverlies, zowel bij de redactieleden als bij de freelancers die voor de krant werken. De directie van uitgever Mediahuis NRC deed dinsdag een voorstel voor een tijdelijke maandelijkse toeslag bovenop het bruto maandloon. Voor medewerkers met lagere inkomens is een extra bonus van 750 euro voorgesteld. Ook voor freelancers wordt de komende vier maanden een toeslag van 5 procent voorgesteld.

Het personeel vindt dit voorstel niet toereikend. “We hebben vandaag een duidelijk signaal willen afgeven dat het ons menens is”, aldus NVJ-bestuurder Thomas Bruning. “Mediahuis NRC is een goed renderend bedrijf dat de ruimte moet nemen om aan zijn personeel te denken.” Het personeel en de NVJ hebben Mediahuis NRC nu een ultimatum gesteld om uiterlijk maandag met een nieuw bod te komen. “Anders volgen er acties die meer effect gaan hebben voor de krant”, aldus Bruning.

Dominic Stas, de CEO van Mediahuis NRC, laat donderdag in een reactie weten het “jammer te vinden dat het zo loopt. We zijn ervan overtuigd dat we een mooi pakket hebben voorgesteld.”