Privacywaakhond bezorgd over AI in apps voor kinderen

De toezichthouder voor privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens, is bezorgd over apps die kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken, helemaal als zij zich richten op kinderen. De organisatie heeft een techbedrijf bijvoorbeeld gevraagd om te vertellen wat zijn chatbot doet met de informatie die mensen verstrekken. Het is niet bekend om welk bedrijf het gaat.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt veel risico’s te zien bij AI-chatbots voor kinderen, “omdat zij zich onvoldoende bewust zijn van deze risico’s. Het is belangrijk dat zij bijvoorbeeld weten wat er gebeurt met hun chatberichten en of ze praten met een chatbot of met een echt persoon.”

Eerder stelde de Autoriteit vragen aan OpenAI, het bedrijf achter de veelgebruikte chatbot ChatGPT. De toezichthouder wilde bijvoorbeeld weten hoe persoonsgegevens worden gebruikt om de kunstmatige intelligentie te trainen en te verbeteren.