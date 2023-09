Rapport Greenpeace: fors meer visserij in te beschermen gebieden

Juist in gebieden op zee die in aanmerking komen voor toekomstige bescherming, is de visserij volgens Greenpeace sterk toegenomen. Het aantal uren dat wordt gevist nam in die gebieden met 22,5 procent toe tussen 2018 en 2022, becijfert de milieuorganisatie in een onderzoeksrapport.

Lidstaten van de VN spraken eerder dit jaar nog af het leven in de oceanen beter te gaan beschermen, met een nieuw verdrag. De daadwerkelijke invoering kan echter nog enkele jaren gaan duren. Greenpeace concludeert dat intussen “de realiteit op zee zich in de tegenovergestelde richting beweegt” van de ambitie die in het verdrag is vastgelegd.

Gemiddeld nam de visserijactiviteit volgens de milieuorganisatie met 8,5 procent toe in de onderzochte periode. Greenpeace heeft dit samen met Global Fishing Watches berekend aan de hand van open data over de positie van schepen.

De organisatie maakt zich zorgen over de ecosystemen van de oceanen. Die staan onder meer onder druk door de opwarming van de aarde, plasticvervuiling en verzuring. Ook de mogelijkheid van diepzeemijnbouw ziet Greenpeace als een grote bedreiging voor het zeeleven. Diverse bedrijven willen in de nabije toekomst grondstoffen gaan winnen uit de zeebodem.

Voorstanders wijzen erop dat die grondstoffen ook gebruikt kunnen worden voor zaken als windmolens, batterijen en elektrische auto’s, die de duurzaamheid ten goede komen. Greenpeace stelt echter dat de prijs daarvoor te hoog is, omdat “onomkeerbare schade” aan het bodemleven kan ontstaan door de zware machines. Vooralsnog staan veruit de meeste landen diepzeemijnbouw niet toe.

VN-lidstaten werden het in maart dit jaar na jarenlange onderhandelingen eens over een VN-oceanenverdrag. Een belangrijke afspraak om de biodiversiteit van de oceanen beter te beschermen, is dat in 2030 minimaal 30 procent van de wereldzee├źn een beschermde status moet hebben. Greenpeace maant landen haast te maken met de invoering van het verdrag en met het uitvoeren van de afspraken.

“Het oceanenverdrag was een historische overwinning voor de natuur, maar zoals ons rapport laat zien, worden de bedreigingen voor het zeeleven elke dag erger”, zegt Chris Thorne van Greenpeace. “Het verdrag geeft ons een krachtig instrument om de oceanen te beschermen, maar nu moeten regeringen het verdrag dringend ratificeren en zorgen voor oceaanreservaten om de oceanen de ruimte te geven om te herstellen en te gedijen.”