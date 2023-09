Regeling schade ondernemers na watersnood 2021 opnieuw geopend

Van de 24 miljoen euro die beschikbaar was gesteld voor de compensatie van Limburgse en Brabantse ondernemers die omzetverlies leden door de watersnood uit 2021, is tot dusver bijna 5 miljoen opgemaakt. Dat meldt de provincie. Ondernemers kunnen vanaf eind september alsnog subsidie aanvragen als ze dat nog niet hadden gedaan.

Ondernemers in het overstromingsgebied die omzetverlies leden konden in de maanden na het hoogwater voor maximaal 30 procent van dat verlies gecompenseerd worden. Het omzetverlies moest dan minimaal 50 procent zijn ten opzichte van dezelfde tijd een jaar daarvoor.

In totaal kwamen er tot dusver 115 aanvragen binnen, voor een totaalbedrag van 6,4 miljoen euro. Er is inmiddels voor 4,9 miljoen euro toegekend, aldus de provincie Limburg. Volgens een woordvoerder hebben alleen Limburgers een aanvraag gedaan.

Niet alle ondernemers die in theorie in aanmerking komen voor compensatie hebben een aanvraag gedaan, legt de woordvoerder het verschil uit tussen het beschikbare geld en dat wat is aangevraagd. “Bijvoorbeeld omdat ze er niet van op de hoogte waren.” De provincie noemt het “wenselijk” om ondernemers “een nieuwe kans te bieden om alsnog een aanvraag in te dienen”. Op 27 september gaat de regeling – onder dezelfde voorwaarden en in hetzelfde gebied – opnieuw open.

Het geld komt van het Rijk. Van de beschikbare 24 miljoen was 3 miljoen gereserveerd voor onder meer uitvoeringskosten. Netto is er nu nog 16 miljoen euro over voor ondernemers. Deze regeling staat overigens los van de regeling voor geleden schade, als bijvoorbeeld een pand onbruikbaar was geworden na de watersnood.