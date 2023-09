Tot 57 maanden cel geëist voor miljoenenroof Schiphol

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag celstraffen van 22 tot 57 maanden geëist tegen zes verdachten van een ladingroof op Schiphol in juni 2019. Bij de diefstal werd voor een bedrag van 2,5 miljoen dollar aan elektronica buitgemaakt. De buit bestond uit smartphones, drones en actiecamera’s

Ook werden er tientallen dozen tuinverlichting gestolen, die in september 2019 zijn teruggevonden in een loods op een industrieterrein in Beverwijk. Het OM spreekt van een “strak geplande, professioneel uitgevoerde diefstal”, waarbij gebruik is gemaakt van vrachtwagens en valse kentekenplaten. De zes verdachten, met leeftijden van 31 tot 38 jaar, kregen hulp van binnenuit.

Onder de verdachten bevinden zich twee mannen van 34 jaar uit Hoofddorp die voor een transportbedrijf werkten. Daarnaast waren volgens het OM drie verdachten uit Rotterdam, Amsterdam en Heerhugowaard als organisatoren betrokken bij de ladingroof. Een 31-jarige verdachte uit IJmuiden zou ervoor hebben gezorgd dat de buit werd verscheept naar Dubai. Hij had volgens het OM geen directe betrokkenheid bij de ladingroof. Tegen hem is ook 57 maanden cel geëist, maar dan voor witwassen en heling.

De Koninklijke Marechaussee deed onderzoek naar de roof. Verdachten zijn afgeluisterd en hun versleutelde berichten zijn gekraakt. “Daarin doen zij hun criminele handelingen af als ogenschijnlijk routinematig, als een ‘way of life'”, aldus de aanklager. Ook hebben getuigen verklaard over de aankoop van vrachtwagens die zijn gebruikt bij de diefstal.