Treinbrand bij Etten-Leur vorig jaar door onjuiste spoedreparatie

De brand op een goederentrein bij Etten-Leur vorig jaar werd veroorzaakt door een onjuist gerepareerde bovenleiding. Dat meldt ProRail donderdag op basis van een onderzoek, precies een jaar na de brand. Door het incident brandden 42 hybride auto’s uit.

De bovenleidingdraad brak, viel op de trein en werd meegesleurd. De draad stond nog onder spanning, waardoor de auto’s op de trein in brand vlogen. Bij het schakelen van de stroom ging ook een schakelaar kapot, waardoor de stroom niet meer afschakelde en langer door de kapotte draad liep. “Dit falen kon niet worden opgemerkt op het bedieningscentrum en verergerde de brand”, aldus ProRail.

Uit het onderzoek blijkt dat de bovenleiding brak op een punt waar eerder een spoedreparatie was uitgevoerd vanwege slijtage. De draad werd tijdelijk gerepareerd met een zogenoemde bijdraad. “Het plaatsen van bijdraden is niet meer toegestaan, omdat deze reparatiemethode tot grotere schade en meer hinder leidt op het moment dat de draad daar toch breekt. Bovendien is er dan een verhoogd risico dat die bijdraad wordt meegesleept door de stroomafnemer van de trein”, aldus ProRail.

Na het incident heeft de spoorbeheerder gecontroleerd of er nog meer van zulke reparaties aan de bovenleiding zijn uitgevoerd, en deze zijn daarna hersteld. Ook is de werkwijze van het bijschakelen van stroom bij een storing in de bovenleiding aangepast. Er wordt nu eerst contact opgenomen met de treindienstleider in het getroffen gebied voor er weer stroom op de draad wordt gezet, aldus ProRail. Vanwege de brand konden er twee dagen geen treinen rijden tussen Breda en Roosendaal, omdat er veel schade was ontstaan aan de trein en het spoor. Bij het incident raakte niemand gewond.