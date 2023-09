In Gelderland meeste animo voor uitkoop, Zuid-Holland blijft stil

Van de bijna vijfhonderd boeren die vrijwillig willen onderhandelen over mogelijke uitkoop, komen zoals verwacht de meesten uit de provincie Gelderland. Momenteel hebben 161 ondernemers uit Gelderland een aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Van de iets meer dan 3000 boeren in Nederland die zijn aangemerkt als piekbelaster, komt 60 procent uit Gelderland.

Relatief gezien ligt het aantal aanmeldingen in Gelderland wel een stuk lager dan in Noord-Brabant en Limburg. Beide provincies maakten donderdag al bekend hoeveel boeren zich daar hebben gemeld voor een van de twee uitkoopregelingen. In Brabant, dat 265 piekbelasters heeft, gaat het om 122 aanvragen. Uit Limburg (262 piekbelasters) kwamen tot nu toe 112 aanmeldingen.

De RVO heeft desgevraagd nu ook de cijfers van de andere provincies vrijgegeven. De aantallen worden vanaf komende woensdag wekelijks geüpdatet op de website van de Rijksdienst, die de aanvragen voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties behandelt.

In Zuid-Holland heeft op dit moment geen enkele boer zich aangemeld voor de stoppersregelingen. Die provincie heeft volgens de cijfers van het RIVM ook slechts vier piekbelasters, net als Zeeland. In Zeeland hebben wel vier bedrijven een aanvraag ingediend. Het is niet zeker of het ook om de vier piekbelasters gaat.

Een bedrijf dat jaarlijks 2500 mol stikstof neerslaat op gevoelige natuur, wordt als piekbelaster gezien. Een ‘mol’ is een scheikundige eenheid waarmee het gewicht van de neerslaande deeltjes wordt berekend.

Stikstofminister Christianne van der Wal presenteerde in juni een naar eigen zeggen “woest aantrekkelijke” regeling. Boeren die zijn aangemerkt als piekbelaster, kunnen 120 procent van hun bedrijfswaarde krijgen als ze zich laten uitkopen. Daarnaast is er een algemene beëindigingsregeling voor boeren. Zij kunnen 100 procent van hun bedrijfswaarde krijgen. Van der Wal heeft meermaals gewaarschuwd dat er geen aantrekkelijkere regeling zal komen dan deze. Gedwongen uitkoop of onteigening is niet aan de orde. Piekbelasters die zich niet laten uitkopen, krijgen echter waarschijnlijk te maken met strengere stikstofnormen of een belasting op stikstofuitstoot. Dit is alleen wel aan een volgend kabinet om verder uit te werken, zei Van der Wal vorige week in de Tweede Kamer.

Een woordvoerster van de RVO benadrukt dat het aantal aanvragen nog niets zegt over het uiteindelijke aantal stoppers. “Een aanvraag is nog geen deelname.”